شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يدعمون عماد السيد قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي عماد السيد حارس مرمى الزمالك، مزيد من دعم زملائه بالفريق، أثناء وجودهم على متن طائرة العودة من تونس إلى القاهرة، بعد مواجهة النجم الساحلى.

وأكد اللاعبون لعماد السيد إنه سيكون أيقونة الفوز في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة البركان المغربي، وأنه قادر يحافظ على نظافة شباكه خاصة وإنه يمتلك الخبرة؛ حيث سيتولى عماد حراسة عرين الزمالك في مباراة الذهاب بنهائي البطولة الأفريقية بعدما تلقي محمود جنش البطاقة الحمراء في نهاية مواجهة النجم الساحلي.

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، احرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى.

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فيما تأهل نهضة البركان المغربى، إلى المباراة النهائية، على حساب الصفاقسى التونسى بفوزه إيابًا بثلاثية نظيفة، بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد.

موعد ذهاب نهائى الكونفدرالية

تُقام مباراة الذهاب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين نهضة البركان المغربى والزمالك، يوم 19 مايو الجارى، فى المغرب.

موعد إياب نهائى الكونفدرالية

فيما يلتقى الزمالك ونهضة البركان المغربى فى مباراة الإياب بنهائى الكونفدرالية الأفريقية يوم 24 من مايو الجارى، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.