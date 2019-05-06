شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستعد للجونة بتدريبات العاشرة مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، تدريبات يومية في العاشرة مساءً، وذلك استعداداً لمواجهة فريق الجونة يوم الجمعة المقبل في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب أن الفريق يتدرب بشكل يومي في العاشرة مساءً، حيث يطمح المقاولون في الدخول إلى المربع الذهبي الذي يفصله عنه أربع نقاط فقط، حيث يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 48 نقطة .

يفتقد ذئاب الجبل للاعبيه يوسف الجوهري وطاهر محمد طاهر اللذان يغيبان عن صفوف الفريق بسبب الاصابة، أمام الجونة .

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 44 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 31 مباراة حقق المقاولون الفوز في 12 مباراة وتعادل ذئاب الجبل في 8 مباريات أخرى، فيما تلقى المقاولون الهزيمة في 11 لقاء.