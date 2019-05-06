سوبر كورة .. الإسماعيلى يزاحم المصرى لخطف جاتوزو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى النادى الإسماعيلى لخطف صفقة جديدة من أنياب النادى المصرى، فى ظل الصراع المتبادل بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق. ودخل جاتوزو، أحد لاعبى الدرجة الثانية، دائرة الصراع بعدما وقع اللاعب على رغبته للمصرى فى الوقت الذى دخل فيه الدراويش لاقتناص الصفقة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.. Advertisements

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