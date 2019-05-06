شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس إقامة معسكر خارجى خلال فترة كأس الأمم الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي يدرس إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري بسبب أمم إفريقيا التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو القادم وحتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف مدير الكرة بالنادى الأهلى أن هذا الملف يخضع للدراسة والمناقشة في الوقت الحالي من قبل الجهاز الفني، مؤكدًا أنه سيتم الاستقرار بشكل نهائي على كافة التفاصيل الخاصة به قريبا، سواء فيما يتعلق بموعده أو مكانه.

كما أوضح مدير الكرة بالأهلى أنه من الوارد جدا الإقدام على إقامة هذا المعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري، سعيا لتحقيق أكبر مكاسب فنية للفريق.