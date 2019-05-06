فالفيردي يعلق على غياب صلاح عن مواجهة ليفربول وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد المدرب ايرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يتمتع بمستويات عالية من الجودة، لافتًا إلى الريدز يمتلك لاعبين آخرين أصحاب جودة عالية.

ويحل برشلونة مساء غد الثلاثاء ضيفًا على نظيره ليفربول في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال فالفيردي: "ليفربول خصم قوي، لكننا نمتلك أسلحتنا ولهذا السبب نحن في الدور قبل النهائي".

Advertisements

وعن غياب صلاح قال مدرب برشلونة: "صلاح، لاعب ذو مستوى عالمي، لكن ليفربول يمتلك أيضًا دانييل ستوريدج ، شيردان شاكيري وديفوك أوريجي، جميهم يتمتعون بجودة عالية أيضًا".

وتابع: "ليفربول يقاتل على كلا اللقبين (دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي)، بالنسبة لنا درسنا أخطاء مباراة الذهاب".

وأتم: "لقد تكبدنا الكثير من الخسائر، وفقدنا السيطرة في مرحلة ما وهذا أفقدنا التوازن في بعض أوقات المباراة".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب حسمها برشلونة بثلاثية دون رد سجلها لويس سواريز "هدف"، وليونيل ميسي "هدفين".