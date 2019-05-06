تعرف على مواعيد مواعيد مباريات تحديد المتأهل للدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، مواعيد مباريات تحديد المتأهل للدوري الإنجليزي "بريميرليج" للموسم المقبل 2019/2020.

وتأهل فريقا نورويتش سيتي وشيفيلد يونايت إلى منافسات الدوري الإنجليزي للموسم المقبل، بعدما تمكن شيفيلد من حسم المركز الثاني لصالحه برصيد 88 نقطة، مستفيدًا من تعادل ليدز يونايتد وأستون فيلا (1-1)، ليستع الفارق مع أقرب ملاحقيه ليدز يونايتد صاحب المركز الثالث إلى 6 نقاط.

واحتل شيفيلد نظيره نورويتش سيتي، صدارة جدول ترتيب التشامبيونشيب برصيد 94 نقطة، ليتبقى مقعد واحد سيحسم بين اربعة فرق هم (ليدز يونايتد "الثالث"- وست بروميتش "الرابع"- أستون فيلا "الخامس"- ديربي كاونتي "السادس").

ويعلب ضمن صفوف فريق استون فيلا المصري أحمد المحمدي، بينما يتواجد أحمد حجازي في صفوف وست بروميتش.

جدول المواعيد:

السبت 11 مايو:

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آستون ڤيلا x وست بروم (الذهاب)

ديربي x ليدز (الذهاب)

الثلاثاء 14 مايو:

وست بروميتش x آستون ڤيلا (الإياب)

الأربعاء 15 مايو:

ليدز x ديربي (الإياب)

27 مايو مباراة النهائي بويمبلي