تقارير: فان دايك جاهز لمباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدثت تقارير إنجليزية عن غياب مدافع الفريق اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك عن تدريبات الريدز اليوم الاثنين، قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية والمقربة من النادي الإنجليزي، أن غياب المدافع الهولندي عن تدريبات اليوم ليس له علاقة بأي إصابة.

وأكدت أن فان دايك سيكون جاهزًا لمباراة غد الثلاثاء أمام برشلونة، كما أكدت أن المدافع الهولندي وزميله أوكسلاد تشامبرلين غابا عن التدريبات الجماعية، وخاضا تدريبات فردية.

Advertisements

ويستضيف فريق ليفربول، مساء الثلاثاء، نظيره برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب، انتهت بخسارة الريدز بثلاثية نظيفة في لقاء اقيم على ملعب كامب نو الأربعاء الماضي.

يذكر أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة غياب الثنائي محمد صلاح وروبيرت فيرمينو عن صفوف الريدز بسبب الإصابة.