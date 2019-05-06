محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أكد الدولي التونسي فرجاني ساسي للاعبي الزمالك غيابه عن نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي، وذلك بسبب احتياجه مزيد من الوقت للاستشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.
فرجاني غاب عن مباريات الزمالك الأخيرة بعد التعرض لكسر فوق كعب القدم، ما تطلب تدخلاً جراحياً، ليفتقد الزمالك أحد أهم لاعبيه في فترة الحسم في الموسم.
ساسي رافق بعثة الزمالك في تونس التي كانت تستعد لمواجهة النجم الساحلي في لقاء انتهى (0-0) ليصل الفريق المصري إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
لاعبو الزمالك استفسرو من فرجاني عن إمكانية لحاقه بمباراتي نهائي الكونفدرالية يومي 19 و24 من الشهر الجاري، لكن اللاعب التونسي أكد لهم غيابه نظراً لعدم اكتمال برنامجه العلاجي.
اللاعب الدولي الدولي التونسي يخضع لبرنامج طبي تحت إشراف مواطنه سهيل الشملي طبيب منتخب تونس، وذلك تمهيداً لتجهيزه لدعم نسور قرطاج في كأس الأمم الإفريقية في مصر التي تنطلق 21 من الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر فرجاني ساسي يبلغ لاعبي الزمالك غيابه عن نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.