تقرير.. كيف ساهم إيهاب جلال في وصول الأهلي لصدارة الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تمكن فريق المصري البورسعيدي من تعطيل انطلاقة بيراميدز نحو قمة الدوري المصري، بعد تعادل مثير خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ30.

بيراميدز قبل المباراة كان متربعًا على قمة جدول الدوري برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الذي كان محتلًا المركز الثاني.

تعثر بيراميدز مع فوز الأهلي على النجوم بهدفين دون رد، منح الأخير الصدارة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تراجع إلى المركز الثاني، بينما يأتي الفريق البورسعيدي في المرتبة الرابعة برصيد 48 نقطة.

نجح إيهاب جلال في فرض سيطرة المصري في بطولة الدوري، بعد تعثر كبير مع بداية الموسم -تحت قيادة حسام حسن وتوأمه- انتهى بخروج الفريق من دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية.

تولى جلال المهام الفنية لفريق المصري منتصف ديسمبر الماضي، افتتحها بمباراة ساليتاس البوركيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية وودع معهم منافسات البطولة بعد التعادل السلبي، عقب الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين دون رد في ستاد بورسعيد.

انطلاقة جلال مع المصري حققت العديد من المميزات والفوائد بالنسبة للفريق، ولكن هناك مستفيد آخر من نتائج الفريق البورسعيدي الإيجابية في الدوري خاصة مع الفرق المتنافسة على قمة الجدول (الزمالك- بيراميدز).. وهو الأهلي

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المصري منح الأهلي 13 نقطة كـ"هدية" في ظل سعيه نحو الحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي، منها 10 نقاط تحت قيادة إيهاب جلال الفنية.

-في الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري حل الأهلي ضيفًا على المصري -تحت قيادة حسام حسن- وفاز بهدفي ساليف كوليبالي ووليد أزارو.

-في الجولة الحادية عشرة التقى الزمالك مع المصري، حقق الفريق الأبيض الفوز بهدفين دون رد.

-في الجولة الثالثة عشرة من عمر بطولة الدوري، واجه الفريق البورسعيدي نظيره بيراميدز وتعادلا بثلاثة أهداف لكل منهما، لتتعرقل مسيرة الفريق الوليد ويخسر نقطتين.

- في الجولة التاسعة عشرة فاز الأهلي على المصري بهدفين دون رد سجلهما صالح جمعة وعلى معلول.

- في الجولة الثامنة والعشرين استضاف ستاد الجيش بالسويس مباراة بين المصري والزمالك، فاز الفريق البورسعيدي بهدفين لهدف، ليخسر الفريق الأبيض 3 نقاط هامة زعزعت استقراره على قمة الدوري.

- في مباراة الجولة الـ30 التقى بيراميدز مع المصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش بالسويس، تعادلا بهدف لكل منهما ليفقد بيراميدز صدارة الدوري لصالح الأهلي.