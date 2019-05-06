رياضة | عاجل - بعد إصابة صلاح وفيرمينيو.. ليفربول يتلقي صدمتين جديدتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - بعد إصابة صلاح وفيرمينيو.. ليفربول يتلقي صدمتين جديدتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن ثنائي ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايم وأليكس أوكسليد تشامبرليين تغيبوا عن تدريبات الريدز اليوم استعدادًا لمواجهة برشلونة الإسباني غدًا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ديفيد لاينش صحفي موقع ليفربول الرسمي "سابقًا و"standard sport" :" فان دايك وتشامبرلين لم يشاركا في تدريبات الفريق اليوم، وهناك شكوك تعرضهما للإصابة قبل مواجهة برشلونة".

يذكر أن ليفربول سيفقد كلًا من روبرتو فيرمينيو ومحمد صلاح أمام الفريق الكتالوني بسبب الإصابة التي لحقت بالثنائي.