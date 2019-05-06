رياضة | المصري يفقد "وادي" أمام حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يفقد "وادي" أمام حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن مواجهة فريقه أمام حرس الحدود، بالدوري العام.

ويأتي غياب وادي، عقب حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة بيراميدز سبورت، والتي أقيمت مساء أمس الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بالدوري الممتاز.

ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة حرس الحدود، على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.