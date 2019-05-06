رياضة | سانشيز مديرا فنيا لمنتخب قطر حتي 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سانشيز مديرا فنيا لمنتخب قطر حتي 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الاثنين رسميا تمديد تعاقده مع المدير الفني لمنتخب البلاد الأول، الإسباني فيليكس سانشيز، حتى بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

ونجح سانشيز، الذي تولى المهمة الفنية لمنتخب قطر "العنابي" خلفا للأوروجواياني خورخي فوساتي في 2017، في قيادة منتخب العنابي للتويج بلقب بطولة كأس أمم أسيا 2019 بعد تغلبه في المباراة النهائية 3 / 1 على اليابان.

يذكر أن سانشيز/43 عاما/ قضى فترة كبيرة من مسيرته التدريبية في قطر، حيث عمل في أكاديمية "أسباير" الرياضية قبل أن يقود منتخب قطر تحت 19 عاما في 2014.

ويواجه المدرب الإسباني تحديا جديدا مع المنتخب القطري خلال الأشهر القليلة المقبلة عندما تبدأ منافسات بطولة كوبا أمريكا التي دعيت قطر إلى المشاركة فيها بجانب اليابان.