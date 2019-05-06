رياضة | رئيس رابطة الليجا: لا نخطط لخوض مباريات في الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس رابطة الليجا: لا نخطط لخوض مباريات في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خافيير تيباس رئيس رابطة كرة القدم الإسبانية، إن الصين جزء منهم، وذلك خلال تقديم مدرسة الليجا الدولية لكرة القدم، وهي أكاديمية تابعة للرابطة في مدينة كونمينج الصينية.

ووفقا لتيباس، فإن هذا الاتفاق "يؤكد على ما بدأته الليجا منذ 6 أعوام في الصين"، مضيفًا أن "الصين جزء من الدوري الإسباني، فقد تم إرسال العديد من المدربين والمراقبين لهذا البلد" لتكوين جيل واعد من الشباب في كرة القدم الصينية.

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ولم يرغب تيباس في الإدلاء عن التفاصيل حول الخلافات الأخيرة التي جمعت بينه وبين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورئيسه لويس روبياليس، وظهر حذرًا بشأن العواقب المحتملة التي قد تترتب على هذا الاتفاق، فيما يتعلق بخوض بعض مباريات الليجا في الصين.

وقال تيباس "يجب أن نقيم الثقة أولا، ومن ثم سنرى الخطوات التي نرغب في اتخاذها".

وأكد تيباس "لا نخطط حاليا لخوض مباريات في الصين"، وصب تركيزه على النجاحات التي تحققها رابطة الليجا في الوقت الحالي، مثل ثقة بلدية كونمينج الصينية الرابطة وقيامها بافتتاح فرع لها بها.