رياضة | مرصفا تستعد لافتتاح مونديال الأحلام الرمضاني بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصفا تستعد لافتتاح مونديال الأحلام الرمضاني بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد مركز شباب مرصفا لاحتضان مونديال المرحوم عاشور فوزي "مونديال الأحلام" في نسخته الأولى غدا الثلاثاء الثاني من رمضان القادم.

ومن المنتظر حضور نخبة من الشخصيات العامة ونجوم الرياضة بالقليوبية منهم "محمد عبدالله لاعب نادي الأهلي والزمالك القادم" وعماد درباله محلل قناة أون اسبورت ومقدم برنامج الزمالك اليوم علي قناة المحور.

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كما سيحضر أحمد كيوان مراسل قناة أبو ظبي الرياضية وباسم عبد الستار وهاني لبيب مدربي نادي بنها السابقين ومحمد عابدين مدرب نادي بطا الحالي ومجموعة أخرى كبيرة من نجوم الرياضة بالقليوبية .

ويفتتح المونديال بلقاء فريق المغاربة مع الشموت وفي اللقاء الثاني يواجه كفر الشيخ إبراهيم فريق نقباس.