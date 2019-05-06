اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD1 تابع لايف مباراة ليفربول liverpool vs barcelona

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تقام مباراة ليفربول وبرشلونة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في المباراة التي تجمع الفريقين الكبيرين بإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، المباراة تتابعونها في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS.

آخر أخبار الاصابة التي تعرض نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح تؤكد أن هداف الدوري الانجليزي الممتاز سيكون بإمكانه المشاركة في مباراة برشلونة، لكن ليفربول لم يؤكد حتى الآن إمكانية مشاركة صلاح من عدمها في المباراة.

مباراة ليفربول وبرشلونة تشاهدونها بجودة عالية على قناة beIN SPORTS HD1 حيث تبدأ التغطية الشاملة للمباراة على الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة بأستوديو تحليلي يضم ألمع نجوم التحليل في قنواتنا.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة ستكون متاحة أيضاً على الانترنت بجودة عالية ومن دون تقطيع عبر موقع beIN CONNECT.

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يتطلع ليفربول إلى تدارك هزيمة الذهاب في "كامب نو" بثلاثية نظيفة وقلب الطاولة على برشلونة عندما يستضيفه على ملعب أنفيلد غداً الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتسلّح الفريق الأحمر بذكريات نهائي إسطنبول أمام ميلان الإيطالي عندما تأخر بثلاثية في الشوط الأول وعاد وعادل النتيجة في الشوط الثاني قبل أن يفوز باللقب بركلات الترجيح.

من جهته يطمح برشلونة إلى تأكيد تفوقه ذهاباً بفضل دفاعه القوي وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل ثنائية وهو يعيش أفضل فتراته هذا الموسم.

وحذّر مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي لاعبيه من صعوبة المواجهة أمام ليفربول مذكراً إياهم بالخروج المذل على يد روما الإيطالي الموسم الماضي في ربع النهائي حين تفوّق الفريق على ملعبه 4-1 وخسر في العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة.