الان تتابع نجما ليفربول يغيبان عن مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
يغيب نجما فريق ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، عن مواجهة فريقهما أمام ضيفه برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت مباراة الذهاب لصالح البارسا بثلاثية نظيفة.
يشار إلى أن محمد صلاح خرج على حمالة في أواخر مباراة فريقه ضد نيوكاسل، السبت، مصابا برأسه إثر احتكاك مع حارس الأخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا، في حين غاب فيرمينو لإصابة في المحالب.
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