شكرا لقرائتكم "جاتوزو" يشعل الصراع بين الإسماعيلى والمصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتدم الصراع مبكرا بين مسئولى نادى الإسماعيلى والمصرى من أجل حسم صفقات الموسم الكروى الجديد مبكرا، فخلال الساعات الماضية نجح مسئولو النادى البورسعيدى فى الحصول على توقيع اللاعب أكثم سمير صانع ألعاب نادى كفر الشيخ والملقب "بجاتوزو"، لكن اللاعب كشف للمقربين منه اقترابه من الانضمام لنادى الإسماعيلى فى ظل المفاوضات المكثفة التى يجريها مسئولو الدراويش وبعض وسطاء النادى من أجل الحصول على خدماته رغم علمهم بتوقيعه للنادى المصرى.

وهو الأمر الذى جعله يطلب من وكيله الحصول على العقود التى ابرمها مع النادى البورسعيدى، ومن ثم التوقيع للنادى الإسماعيلى، خوفا من دخوله فى أزمة التوقيع لناديين وتعرضه للإيقاف والغرامة حال شكواه خصوصا أنه لاعب حر بعد انتهاء عقدة مع نادية بنهاية الموسم الماضى.

يذكر أن "جاتوزو" يبلغ 23 عاما وحصل على أفضل لاعب بمجموعة بحرى بدورى القسم الثانى، وكان قريبا من الانتقال لنادى سموحة فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الماضى لكن تمسك ناديه باستمراره أفسد الصفقة.