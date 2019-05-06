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جدة - عمرو شويل عبد الحليم يختار العمرانية لقضاء صلاة التراويح فى شهر رمضان

يحرص جمع كبير من المصلين فى كافة أنحاء العالم على أداء صلاة التراويح، بشكل يومى ما سيجعلنا خلال شهر رمضان الكريم حريصين على متابعة أين يؤدى نجوم كرة القدم صلاة التراويح.

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قال العندليب عبد الحليم على الهداف التاريخى للزمالك لـ"الخليج 365"، أحرص هذا العام على أداء صلاة التراويح فى منطقة العمرانية خلال الشهر الكريم مع أشقائي.

وحرصت وزارة الأوقاف قبيل شهر رمضان على متابعة الاختبارات الشفوية لإمامة صلاة التراويح في قيام رمضان بجزء كامل من القرآن الكريم لـ288 داعية من أئمتها ممن لهم حق دخول الاختبارات الشفوية لإمامة صلاة التراويح في قيام رمضان 1440هـ – 2019م بجزء كامل.