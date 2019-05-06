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جدة - عمرو شويل فرجاني ساسي للزمالك: أنا مش معاكم فى نهائي أفريقيا

أكد الدولي التونسى فرجانى ساسى لاعب نادي الزمالك، مسئولي الفريق بصعوبة لحاقه بمواجهتى الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لهما يومي 19 و24 مايو الجارى، بذهاب وإياب دور النهائى بالكونفدرالية.

وتحدث عدد من مسئولي النادي مع فرجاني ساسى خلال مرافقته للبعثة البيضاء فى تونس عن مدى قدرته على اللحاق بالمباراة النهائية ليؤكد صعوبة موقفه حيث يخضع حاليا لعمليات التأهيل فى تونس تحت إشراف سهيل الشملى طبيب المنتخب التونسى للحاق ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

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وتواجد ساسي مع بعثة الزمالك فى تونس خلال مواجهة النجم الساحلى فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وتأهل نادي الزمالك رسميًا الى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أثر تغلبه بمجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي.