شكرا لقرائتكم صراع ثلاثى لخطف خليفة أحمد فتحى فى الفيوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخل 3 أندية فى صراع للتعاقد مع أحمد سعد ظهير أيمن فريق الفيوم، والذى أطلق عليه البعض لقب خليفة أحمد فتحى لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى نظرا لمستواه المميز.
ويكثف مسئولو أندية الاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى ومصر المقاصة، اتصالاتهم مع مسئولى نادى الفيوم للحصول على خدمات أحمد سعد، ويحاول محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى إنهاء الصفقة مبكرا لكن يعد المقاصة المنافسة الأقوى فى الصفقة، نظرا للعلاقات الوطيدة التى تربط مسئولى المقاصة مع النادى الفيومى، حيث يمثل الناديان المحافظة ذاتها.
يذكر أن أحمد سعد تواجد ضمن صفوف المنتخب الأولمبى أثناء تولى حسام البدرى المسئولية الفنية له.
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