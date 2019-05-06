شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 6 / 5 / 2019، العديد من الأخبار المهمة ونستعرض أبرز 7 أخبار والتى يأتى على رأسها صعوبة لحاق الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض بنهائى الكونفدرالية.

ساسى يخطر لاعبى الزمالك بصعوبة لحاقه بنهائى الكونفدرالية

أخطر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، زملاءه بالفريق بصعوبة لحاقه بمواجهتى الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لهما 19 و24 من شهر مايو الحالى، فى ذهاب وإياب دور النهائى بالكونفدرالية.

بعد التتويج بالدورى.. رئيس الزمالك يجتمع بفريق السلة الجمعة المقبل

يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة مع فريق كرة السلة رجال بعد حصد بطولة الدورى، التى غابت عن الفريق لمدة 13 عاما، حيث كانت آخر بطولة حققها الفريق موسم 2002/2003 ومن المقرر أن تعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل وستشهد الجلسة صرف مكافآت الفوز بعد فوز بدورى سوبر السلة.

أجيرى يمنح لاعبى المنتخب إجازة يوم 17 يونيو لكسر الملل قبل امم افريقيا

استقر خافير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على منح لاعبى المنتخب إجازة لمدة 24 ساعة يوم 17 يونيو المقبل، لكسر الملل قبل بطولة امم افريقيا 2019 التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

محمد محمود يعود من ألمانيا 15 مايو ويستكمل برنامجه العلاجى فى الأهلى

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يعود محمد محمود لاعب الأهلى إلى القاهرة منتصف الشهر الجارى، حيث يتواجد اللاعب حالياً فى ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بالرباط الصليبى بعد إجرائه الجراحة مؤخراً وكان محمد محمود قد عاد إلى القاهرة خلال الفترة الماضية واستمر بها عدة أيام قبل العودة من جديد إلى ألمانيا، لاستكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يسير اللاعب على برنامج علاجى تأهيلى وضعه البروفيسور فايلر الذى أجرى للاعب جراحة الصليبى.

المقاولون العرب يفتح المزاد على "أحمد على"

فتح مسئولو المقاولون العرب المزاد على أحمد على كامل مهاجم الفريق بعد العروض التى وصلت الإدارة للتعاقد مع اللاعب وكان آخرها من مسئولى بيراميدز ويعيش أحمد على حالة من الإستقرار الفنى مع المقاولون جعلته يحتل صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 17 هدفا.

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك على إحياء ذكرى رحيل "المايسترو" صالح سليم أحد رؤساء وأساطير القلعة الحمراء البارزين، والذى توفى فى السادس من مايو عام 2002 عن عمر 72 عاماً بعد صراع مع المرض وكتبت صفحة الأهلى، "تحل اليوم ذكرى وفاة الأب الروحى وأسطورتنا صالح سليم الـ 17. لن ننساك يا مايسترو".

أجيري يدرس الإكتفاء بـ23 لاعبا في معسكر الفراعنة الأخير قبل أمم أفريقيا