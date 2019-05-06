بتصلى التراويح فين يا كابتن؟ العندليب فى العمرانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط أجواء روحانية وخشوع وسكينة يحرص جمع كبير من المصلين على أداء صلاة التراويح، سنحرص بشكل يومى خلال شهر رمضان الكريم على متابعة أين يؤدى نجوم كرة القدم صلاة التراويح. Advertisements ومن جانبه قال العندليب عبد الحليم على نجم المنتخب الوطنى السابق والهداف التاريخى للزمالك لـ"الخليج 365"، بأنه سيحرص هذا العام على أداء صلاة التراويح فى منطقة العمرانية حيث يحرص خلال الشهر الكريم على التواجد مع أشقائه فى العمرانية.

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