شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى يخطر لاعبى الزمالك بصعوبة لحاقه بنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، زملاءه بالفريق بصعوبة لحاقه بمواجهتى الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لهما 19 و24 من شهر مايو الحالى، فى ذهاب وإياب دور النهائى بالكونفدرالية.

واستفسر لاعبو الزمالك من ساسى خلال مرافقته للبعثة البيضاء فى تونس عن مدى قدرته على اللحاق بالمباراة النهائية ليكشف لهم صعوبة موقفه، حيث يخضع حاليا لعمليات التأهيل فى تونس تحت إشراف الدكتور سهيل الشملى طبيب المنتخب التونسى، تمهيدا لتجهيزه للمشاركة مع منتخب بلاده فى أمم أفريقيا القادمة التى ستقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو المقبل.

وحرص ساسى على مرافقة بعثة الزمالك فى تونس خلال مواجهة النجم الساحلى فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية، والتى انتهت بالتعادل السلبى ليتأهل الفريق الأبيض للنهائى بفضل الفوز فى الذهاب بهدف دون رد سجله كهربا، عادت البعثة البيضاء إلى القاهرة صباح اليوم بينما سيواصل ساسى برنامجه التأهيلى تحت إشراف طبيب منتخب نسور قرطاج لتجهيزه للكان.