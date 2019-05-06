شاهد live مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت, كورة ستار تويتر اليوم | بث مباشر الهلال والعين كورة...

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مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت, كورة ستار, تويتر، يستضيف ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية واحدة من المباريات الهامة بين الهلال والعين الإماراتي وستكون المباراة مذاعة على قنوات beIN SPORTS HD 3 المشفرة، وقناة الكأس الرياضية ويعلق على المباراة سوار الذهب وخالد الحدي.

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تنطلق مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت كورة لايف اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

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