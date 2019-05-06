بث مباشر مباراة الهلال والعين يلا شوت كورة لايف Yalla رابط مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر...

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يلا شوت بث مباشر الهلال والعين كورة ستار kora online al hilal كورة يلا شوت الجديد رابط مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر الهلال كورة لايف، وخلال المؤتمر الصحفي تحدث لاعب الهلال ادواردو عن المباراة موضحا أن اللاعبين يسعون لتعويض الفترة الماضية من الاخفقاق فاللاعبين يشعرون بما يشعر به الجمهور في الخسارة وعليهم المسئولية تجاه ذلك مؤكدا أن اللاعبين الآن لديهم روح ايجابية وعزيمة قوية لتصحيح الأوضاع وتحقيق الانتصار الذي يضمن تأهلهم.

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