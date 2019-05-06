انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تضع ثقتها بصانع الإنجاز الآسيوي حتى المونديال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 05:52 مساءً - مدد الاتحاد القطري لكرة القدم، الاثنين، عقد مدرب المنتخب الأول، الإسباني فيليكس سانشيز حتى عام 2022، الذي سيشهد احتضان الدولة الخليجية نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقاد "سانشيز" المنتخب القطري للفوز بكأس الأمم الآسيوية، التي أقيمت في الإمارات، مطلع فبراير المنصرم، للمرة الأولى في تاريخ الكرة القطرية، حيث قدّم "الأدعم" مستويات لافتة وأرقاماً قياسية غير مسبوقة بالفوز بجميع المباريات؛ من لقاء الافتتاح وحتى النهاية، علاوة على استحواذ نجومه على مختلف الجوائز الفردية.

ويرغب اتحاد الكرة القطري في استمرار الاستقرار الفني لـ"العنابي" القطري، الذي تنتظره جملة من الاستحقاقات الكروية أبرزها مونديال 2022، علاوة على بطولتي "كوبا أمريكا" في البرازيل 2019 والأرجنتين 2020.

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وإضافة إلى ذلك، سيشارك منتخب قطر في التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، فضلاً عن المشاركة في كأس الخليج العربي "خليجي 24" في الدوحة، في ديسمبر ويناير المقبلين.

وكان المدرب الإسباني قد تولى تدريب "العنابي" في يوليو 2017، وقاد المنتخب في المباريات الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018، إضافة إلى "خليجي 23" بالكويت، ثم بطولة الصداقة الودية الدولية، التي جرت بالبصرة العراقية، وتُوّج بلقبها في مارس 2018.

يُذكر أن قطر نالت، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخباً، وتعهّدت منذ تلك اللحظة بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم، كما تسلّم أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منتصف يوليو 2018، رسمياً، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة.