انت الان تتابع تفاصيل خبر مسلمون في عالم الرياضة.. بطاقة يومية في "رمضان" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 05:52 مساءً - ينشر القسم الرياضي في موقع "الخليج 365"، على مدار أيام شهر رمضان الفضيل، بطاقة مختصرة لأحد الرياضيين المسلمين -حاليين وسابقين- في مختلف الألعاب والرياضات.

وسيكون زوار موقعنا الكرام في جميع أرجاء العالم على موعد مع أحد الرياضيين، الذين تمسكوا بتعاليم الدين الإسلامي في الملاعب الأوروبية والأمريكية، رغم المشاق والمتاعب التي تعرضوا لها من قبل المدربين والجماهير ووسائل الإعلام المختلفة.