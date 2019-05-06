انت الان تتابع تفاصيل خبر غياب "صلاح" يزيد أوجاع ليفربول قبل موقعة برشلونة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 05:52 مساءً - تلقى نادي ليفربول الإنجليزي ضربة موجعة جديدة؛ بعدما تأكد غياب نجمه المصري محمد صلاح عن مباراة برشلونة الإسباني، المقررة إقامتها الثلاثاء على ملعب "انفيلد"، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، في مؤتمر صحفي عشية المواجهة القارية المرتقبة، أن نجمه الاول محمد صلاح لن يكون قادراً على اللعب أمام البارسا، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللاعب أصبح بحالة أفضل من حيث شفائه.

وكان صلاح قد خرج باكياً ومحمولاً على محفة بعد إصابة في الرأس، تعرض لها خلال فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد (3-2)، السبت الماضي، ولم يتعافَ بشكل كامل لخوض لقاء برشلونة.

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ولن يكون "صلاح" الغائب الوحيد عن تشكيلة ليفربول؛ إذ سيفتقد "الريدز" لخدمات مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي تعرض لإصابة عضلية وغاب عن لقاء نيوكاسل بالجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيغيب لاعب الوسط الغيني نابي كيتا، الذي أصيب في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، وانتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

ويشكل غياب صلاح وفيرمينو، ضربة قوية لآمال الفريق الإنجليزي لكونهما أحرزا 28 هدفاً في دوري أبطال أوروبا منذ نسخة العام الفائت، التي عرفت وصول "الريدز" للمباراة النهائية، قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني (1-3).

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول يحتاج إلى "ريمونتادا تاريخية" لتعويض خسارة الذهاب، من أجل حجز مقعده في نهائي "أمجد الكؤوس الأوروبية"، الذي سيقام على ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد الإسباني، مطلع يونيو المقبل.

في الجهة المقابلة، يُمني برشلونة النفس ببلوغ نهائي دوري الأبطال، في إطار سعيه لتكرار "الثلاثية التاريخية"، التي حققها عامي 2009 و2015.