محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر للمرة الرابعة في الدوري الإنجليزي

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

فاز الدولي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في شهر أبريل بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي أعلنت عنها الإثنين رابطة اللاعبين المحترفين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحصل فيها صلاح على الجائزة هذا الموسم، متفوقًا على جيمي فاردي (ليستر سيتي)، برناندو سيلفا (مانشستر سيتي) وسرخيو ريكو (فولهام)، وتوج بالجائزة ثلاث مرات من قبل في الموسم الماضي.

ونجح صلاح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين خلال أربع مباريات في الشهر المنصرم، أمام ساوثامبتون، وتشيلسي، وكارديف سيتي وهيدرسفيلد.