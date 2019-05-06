مدفع الإفطار .. هل تعلم من هو أول لاعب سجل لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا؟...

جدة - عمرو شويل سجل رأفت عطية نجم نادى الزمالك السابق أول هدف لمنتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بمسماها القديم "الدورة الأفريقية لكرة القدم"، وسجل رأفت عطية هدفه فى شباك حارس مرمى السودان ماكاد براساوس فى الدقيقة 21 من ركلة جزاء فى البطولة، التى حصلت مصر على لقبها بعد الفوز على إثيوبيا فى النهائى بأربعة أهداف دون رد على ملعب الخرطوم بالسودان.

ولد رأفت عطية عام 1934 بمحافظة الشرقية، وبدأ مسيرته لاعبا بالاتحاد السكندرى لمدة 5 سنوات بداية من 1952، ثم انتقل للزمالك عام 1957.

استطاع عطية خلال فترة تواجده فى القلعة البيضاء تحقيق بطولة الدورى 3 مرات والكأس مرة واحدة، وعلى مستوى المنتخب شارك مع المنتخب الأوليمبى فى 10 مباريات مقابل 17 لقاءً للمنتخب الأول، وحقق خلالها بطولة كأس الأمم الأفريقية 1957 وسجل أول هدف فى تاريخ البطولة أمام السودان.

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سجل عطية رقما قياسيا جديدا بكونه أول لاعب تقام له مباراة اعتزال فى تاريخ كرة القدم، وحضرها 40 ألف متفرج بنادى الزمالك، وكانت أمام الإسماعيلى، وتم نقل المباراة بالتليفزيون بناءً على تعليمات وزير الإعلام وقتها.