شكرا لقرائتكم "الهجام" حائر بين التوأم وإيهاب جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب حسام حسن المدير الفنى لنادى سموحة من مسئولى نادية سرعة التعاقد مع محمود عبدالعاطى هداف نادى الرجاء وأحد هدافى مجموعة بحرى بدورى القسم الثانى، بعدما علم رغبة إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى التعاقد مع اللاعب الملقب "بالهجام"، نظرا للقوة الجسمانية والبدنية التى يمتلكها مهاجم النادى المطروحى بجانب موهبته التهديفية.

وخلال الساعات الماضية كثف التوأم اتصالاتهم باللاعب البالغ من العمر 23 عاما، والذى انضم مطلع الموسم الماضى من نادى طلائع الجيش.

يذكر أن عبد العاطى كان هدافا لمجموعة بحرى فى الموسم قبل الماضى مع نادى غزل المحلة برصيد 15 هدفا.