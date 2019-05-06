مشوار الزمالك فى بطولة الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل تأهل الزمالك لنهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه عقب تخطى عقبة النجم الساحلى فى تونس والفوز عليه بهدف نظيف أحرزه محمد عبد المنعم كهربا فى مجموع المبارتين، ليلاقى نهضة بركان المغربى فى النهائى، عقب تغلبه على فريق الصفاقسى التونسى واقصاءه من البطولة، حيث خاض الزمالك 14 مباراة فى بطولة الكونفدرالية لعام 2019، وتفوق فى 6 مباريات، وتعادل فى 6 مواجهات وهزم فى مباراتين، وسجل 21 هدفًا، واستقبل 9 أهداف. وإليكم مشوار الزمالك فى الكونفدرالية الذى بدأ من دور الـ 32

الزمالك ضد القطن التشادى 7-0 القطن التشادى ضد الزمالك 2-0 مجموع المباراتين 7-2 اتحاد طنجة ضد الزمالك 0-0 الزمالك ضد اتحاد طنجه 3-1 مجموع المبارتين 3-1 ووقع الزمالك فى مجموعة بدور المجموعات بالكونفدرالية تضم جورماهيا ونصر حسين داى وبترو أتليتيكو، واستطاع أن يجمع 9 نقاط بعد ريمونتادا غيرت مسار المجموعة. جورماهيا الكينى ضد الزمالك 4-2 الزمالك ضد نصر حسين داى الجزائرى 1-1 Advertisements الزمالك ضد بترو أتليتيكو الأنجولى 1-1 بترو أتليتكو ضد الزمالك 0-1 الزمالك ضد جورماهيا الكينى 4-0 نصر حسن داى ضد الزمالك 0-0 دور ربع النهائى

حسنية أكادير ضد الزمالك 0-0 الزمالك ضد حسنية أكادير 1-0 دور نصف النهائى

الزمالك ضد النجم الساحلى 1-0 النجم الساحلى ضد الزمالك 0-0

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