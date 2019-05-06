شكرا لقرائتكم تصنيف التنس: ديوكوفيتش يواصل هيمنته.. وفيدرر يصعد إلى المركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة يوم الاثنين، متفوقا على الإسباني رافاييل نادال.

ويحتل ديوكوفيتش المركز الأول برصيد 11160 نقطة ويليه نادال في المركز الثاني برصيد 7765 نقطة وتقدم السويسري روجيه فيدرر مركزا واحدا إلى المركز الثالث برصيد 5590 نقطة، وتراجع الألماني ألكسندر زفيريف إلى المركز الرابع برصيد 5565 نقطة.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة يوم الاثنين كما يلي: الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 11160 نقطة، الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7765 نقطة، السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 5590 نقطة، الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الرابع برصيد 5565 نقطة، النمساوي دومينيك ثيم في المركز الخامس برصيد 5085 نقطة، الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز السادس برصيد 4115 نقطة، الياباني كي نيشيكوري في المركز السابع برصيد 3780 نقطة، الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في المركز الثامن برصيد 3225 نقطة، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز التاسع برصيد 3190 نقطة.، الأمريكي جون إيسنر في المركز العاشر برصيد 3085 نقطة.