شكرا لقرائتكم النصر والاتحاد يبحثان عن التأهل عبر الوصل والريان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر لمواصلة مستوياته المميزة ووضع قدماً في الدور ثمن النهائي حينما يستضيف الوصل الإماراتي على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء، في حين يتطلع اتحاد جدة لإعلان تأهله حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الريان القطري، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية، لدوري أبطال آسيا.

ويطمح النصر لمواصلة انطلاقته حينما يستضيف الوصل الإماراتي الطامح لإبقاء حظوظه في التأهل.

ونجح النصر في العودة بقوة الى دائرة المنافسة على خطف احدى بطاقتي التأهل عقب بدايته الضعيفة والتي تلقى فيها خسارتين أمام الوصل الإماراتي وذوب آهن الايراني، إلا أنه حقق فوزين متتاليين على الزوراء العراقي ليصعد الى المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق 4 نقاط عن ذوب آهن الإيراني المتصدر، وبفارق نقطتين عن الزوراء العراقي الثالث، في حين يحتل الوصل المركز الاخير برصيد 3 نقاط.

وفي حال حقق النصر الفوز أمام الوصل، وفاز ذوب آهن أو تعادل مع الزوراء فإن النصر يتأهل رسمياً الى الدور ثمن النهائي.

Advertisements

وفي المقابل ستكون هذه الفرصة الأخيرة للوصل الإماراتي حيث أن التعادل أو الخسارة قد تنهي آماله في التأهل الى الدور ثمن النهائي.

ويعاني الوصل كثيراً هذه النسخة حيث حقق الفوز في أول مباراة على النصر وخسر في آخر ثلاث مواجهات التي كانت أمام الزوراء العراقي بنتيجة كبيرة قوامها 5-صفر، وخسر مباراتين أمام ذوب آهن الاولى كانت في دبي وانتهت 3-1، والثانية كانت في ايران وانتهت بثنائية نظيفة.

لقاء سابق بين الاتحاد والريان

ويتطلع اتحاد جدة لإعلان تأهله حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الريان القطري، ويحتاج الاتحاد الى الفوز على الريان بالإضافة إلى خسارة لوكوموتيف الاوزبكي أمام الوحدة الإماراتي لكي يتأهل رسمياً إلى الدور ثمن النهائي.

ويسعى الاتحاد لتكرار نتيجة الذهاب أمام الريان حينما اكتسحه 5-1 في افتتاح مبارياته في دوري أبطال آسيا، ويأمل في أن لا تؤثر خسارته أمام التعاون في نهائي كأس الملك والذي أقيم يوم الخميس الماضي، على أداءه خاصة أنه قدّم مستويات مميزة في مبارياته الأخيرة.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن الوحدة الاماراتي المتصدر، وبفارق 3 نقاط عن لوكوموتيف الأوزبكي، ويتذيل الريان الترتيب برصيد 3 نقاط.