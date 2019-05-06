شكرا لقرائتكم إسبانيول يشارك في الكأس الدولية ويلاقي سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إسبانيول الإسباني يوم الاثنين مشاركته في بطولة الكأس الدولية للأبطال هذا الصيف في مدينة غيانغسو الصينية ومواجهة باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في 30 يوليو المقبل.
ويستهدف إسبانيول من هذه المشاركة تعزيز شعبية الفريق بشكل خاص والكرة الإسبانية بشكل عام في الصين وقارة آسيا.
وذكر إسبانيول في بيانه: جيانلويجي بوفون، وتياغو سيلفا، وداني الفيش، وكافاني ومبابي، وباريس سان جيرمان سيكون أحد منافسينا هذا الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيول يشارك في الكأس الدولية ويلاقي سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.