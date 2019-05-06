شكرا لقرائتكم إسبانيول يشارك في الكأس الدولية ويلاقي سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إسبانيول الإسباني يوم الاثنين مشاركته في بطولة الكأس الدولية للأبطال هذا الصيف في مدينة غيانغسو الصينية ومواجهة باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في 30 يوليو المقبل.

ويستهدف إسبانيول من هذه المشاركة تعزيز شعبية الفريق بشكل خاص والكرة الإسبانية بشكل عام في الصين وقارة آسيا.

وذكر إسبانيول في بيانه: جيانلويجي بوفون، وتياغو سيلفا، وداني الفيش، وكافاني ومبابي، وباريس سان جيرمان سيكون أحد منافسينا هذا الصيف.