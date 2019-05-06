باخ يقر أن حالة سيمينيا "معقدة وحساسة للغاية"

اسماء السيد - أقر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الإثنين أن قضية العداءة الجنوب إفريقية سيمينيا كاستر التي خسرت معركتها مع محكمة التحكيم الرياضي ("كاس") حول مسألة الرياضيات اللواتي يتمتعن بمستويات مرتفعة من التوستستيرون، "معقدة وحساسة للغاية".

وافاد باخ وكالة فرانس برس على هامش مؤتمر صحافي في بريزبين الاسترالية، أن اللجنة الاولمبية الدولية قررت إنشاء مجموعة من الخبراء تتكون من كل من المدير الطبي لمعهد ريتشارد بودجيت، ممثل الاتحاد الدولي الالعاب القوى، و"خبراء من عالم العلوم، الأخلاقيات وممثلي الرياضيين والاتحادات الدولية".

وتابع "سيدرس الخبراء هذه المشكلة المعقدة والحساسة جدا".

وتأتي تصريحات رئيس اللجنة الاولمبية الدولية ضمن سياق زيارته لبريزبين للقاء رئيس بلدية ولاية كوينزلاند، التي تعتزم الترشح لاستضافة الالعاب الاولمبية 2032.

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وكانت محكمة التحكيم الرياضي ("كاس") رفضت الأربعاء القضية التي رفعتها العداءة كاستر ضد القواعد الجديدة المثيرة للجدل للاتحاد الدولي لألعاب القوى التي ترغم بعض العداءات اللواتي يتمتعن بمستويات مرتفعة من التوستستيرون، بخفض الى ما دون مستويات معينة اذا ما أردن مواصلة خوض المنافسات.

وطلبت "كاس" من الاتحاد الدولي لالعاب القوى تعديل لوائحه، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 8 أيار/ مايو الحالي.

واضاف باخ "إنها مسألة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار مع الاتحادات الدولية، إنها قوانينها المعنية، وقوانينها التقنية"، موضحا انه لا يملك "اي فكرة متى ستقدم مجموعة العمل استنتاجاتها".

وأردف قائلا "من وقت لآخر، بين خبراء العالم الطبي، يشبه الامر تقريبا ما يحصل في عالم المحامين فهناك نقاشات صعبة للغاية، ولهذا السبب لا اعرف متى ستنتهي المجموعة من عملها".