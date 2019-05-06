شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "الهجام" حائر بين التوأم وإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب حسام حسن المدير الفنى لنادى سموحة من مسئولى ناديه سرعة التعاقد مهاجم من الممتاز "ب"، بعدما علم رغبة إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى التعاقد مع اللاعب الملقب "بالهجام"، نظرا للقوة الجسمانية والبدنية التى يمتلكها مهاجم النادى المطروحى بجانب موهبته التهديفية.

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