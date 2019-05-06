شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك ينشر لحظات الاحتفال بالتأهل لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نادى الزمالك، على رصد لحظات الاحتفال منذ نهاية مباراة الفريق الأبيض، أمام النجم الساحلى، التى أقيمت على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية، والتى انتهت بالتعادل السلبى ليتأهل أبناء ميت عقبة لنهائى البطولة بعد الفوز فى الذهاب بهدف نظيف سجله كهربا.

وردد لاعبو الزمالك، والجهاز الفنى عددا من الهتافات احتفالا بالتأهل لأول مرة لنهائى الكونفدرالية مثل:"قول الحق خليك جرئ.. الزمالك أحسن فريق"، "إديله مايه.. إديله نار.. الزمالك فريق جبار".

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وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربى فيما تأهل الفريق المغربى إلى المباراة النهائية، على حساب الصفاقسى التونسى بفوزه إيابًا بثلاثية نظيفة، بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد، تُقام مباراة الذهاب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين نهضة بركان المغربى والزمالك، يوم 19 مايو الجارى، فى المغرب فيما يلتقى الزمالك ونهضة بركان المغربى فى مباراة الإياب بنهائى الكونفدرالية الأفريقية يوم 24 من مايو الجارى، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.