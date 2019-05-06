جروس يُجهز حازم إمام لمواجهة دجلة لغياب النقاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس على تجهيز حازم إمام الظهير الأيمن للفريق للمشاركة فى مباراة وادى دجلة المقبلة المقرر لها يوم الخميس القادم، على ملعب بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
ويغيب التونسي حمدي النقاز عن الفريق الأبيض في المباراة المقبلة بالدوري بسب الإيقاف للحصول على الانذار الثالث في مباراة بيراميدز الأخيرة وغاب حازم إمام عن الفريق الأبيض في الفترة الماضية بسبب الإصابة بمزق في عضلة السمانة وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي مؤخرا.
يذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المحلية الذى تصدره الأهلى برصيد 67 نقطة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة، وخلفهم الزمالك برصيد 60 نقطة، إلا أن الأبيض خاض 27 مباراة فقط مقابل 31 مباراة خاضها بيراميدز و29 مباراة للأحمر.
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