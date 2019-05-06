شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة يغيب عن مواجهة بتروجت أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب حمادة طلبة مدافع بتروجت عن مواجهة فريقه المقبلة امام طلائع الجيش المقرر إقامتها باستاد الجيش بالسويس السبت المقبل بسبب الإيقاف . كان حمادة طلبة قد حصل على الإنذار الثالث فى لقاء فريقه الأخير أمام أنبى فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد البترولى بهدفين مقابل هدف . Advertisements ويحاول محمد عودة المدير الفنى لبتروجت تجهيز أحمد السباعى للإستعانة به فى مركز الظهير الأيسر للفريق البترولى . يحتل بتروجت المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة ، ويحتاج لتحقيق الفوز على طلائع الجيش لضمان البقاء بشكل رسمى .

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