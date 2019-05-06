طنطا يستعين بكراسى استاد القاهرة لتطوير مدرجات الاستاد عقب الصعود للممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس إدارة طنطا في إجراءات تطوير استاد النادي، وذلك عقب صعود الفريق للدوري الممتاز بعد هبوط الفريق في الموسم الماضي . Advertisements وتشمل عملية التطوير تغيير مدرجات الدرجة الثالثة بالنادي وتركيب 5 آلاف كرسي من الكراسي القديمة لاستاد القاهرة والتي وصلت النادي صباح اليوم تمهيدا لتركيبها مع عمليات تطوير الاستاد . كما تشمل عملية تطوير الاستاد تغيير ارضية الملعب وتطويرها وذلك بعد تعاقد النادي مع نفس الشركة التي تشرف علي ارضية استاد الدفاع الجوي في الوقت الذي قرر فيه الجهاز الفني لطنطا بدء فترة الاعداد بإستاد كلية التربية الرياضية وذلك عقب اجازة عيد الفطر مباشرة استعدادا للموسم الجديد.

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