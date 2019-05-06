شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لوادى دجلة بتدريبات العاشرة مساءً بعد العودة من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس الاكتفاء بإفطار اللاعبين مع أسرهم اليوم الاثنين مع إقامة مران فى العاشرة مساءً، مع التراجع عن حصولهم على راحة سلبية، وذلك بعد وصول بعثة الفريق فى السابعة من صباح اليوم إلى القاهرة قادمة من تونس عقب التأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلى التونسى.

بذلك سيخوض الزمالك مرانه فى العاشرة من مساء اليوم استعدادا لمواجهة وادى دجلة، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، تكمن أهمية مباراة دجلة للزمالك فى العودة مرة أخرى للمنافسة على صدارة ترتيب الدورى الممتاز، بعدما تراجع الأبيض إلى المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المحلية الذى تصدره الأهلى برصيد 67 نقطة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة، وخلفهم الزمالك برصيد 60 نقطة، إلا أن الأبيض خاض 27 مباراة فقط مقابل 31 مباراة خاضها بيراميدز و29 مباراة للأحمر.

وكان الزمالك قد خاض بالأمس مواجهة النجم الساحلى فى سوسة فى إياب دور نصف نهائى بالكونفدرالية والتى انتهت بالتعادل السلبى ليتأهل الفريق الأبيض إلى النهائى بفضل فوز الأخير فى الذهاب بهدف كهربا.