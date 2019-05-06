سوبر كورة.. هل يشارك مصطفى فتحى مع الزمالك فى نهائى الكونفدرالية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك لعمليات التأهيل بعد الجراحة التى أجراها فى الركبة وأدت إلى ابتعاده عن فريقه خلال الفترة الماضية تمهيدا لعودته للقلعة البيضاء بأفضل صورة وحرص اللاعب خلال الساعات الماضية على تهنئة زملائه بالفريق على التأهل لنهائى الكونفدرالية بعد إقصاء النجم الساحلى التونسى. ولمعرفة موقف مصطفى فتحى من اللحاق بنهائى البطولة وموعد عودته.. اضغط هنا

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