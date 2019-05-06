شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة السبت تحسم الجهاز المعاون للعقبى فى الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سعد أبو صندوق رئيس الرجاء المطروحى جلسة السبت المقبل مع هانى العقبى المدير الفنى الجديد للرجاء لبحث تشكيل الجهاز المعاون للفريق .

كان العقبى قد طلب تعيين كلا من المعتصم سالم فى منصب المدرب العام ووائل خليفه فى منصب مدرب الحراس إلى جانب تولى عبد المولى مهنا منصب المشرف العام على الكرة عقب إلغاء منصب مدير الكرة.

فى السياق ذاته قام مسئولو الرجاء بتسجيل 27 لاعب هم القوام الاساسى للفريق وتم رفع محمود المغربى من القائمة عقب بيعه وأعلن فايز أبو صندوق عدم تسجيل جميع اللاعبين المعاريين وعودتهم لأنديتهم إلى جانب فتح باب الرحيل لأى لاعب بشرط تقديم عرض مناسب .