شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة السبت تحسم الجهاز المعاون للعقبى فى الرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سعد أبو صندوق رئيس الرجاء المطروحى جلسة السبت المقبل مع هانى العقبى المدير الفنى الجديد للرجاء لبحث تشكيل الجهاز المعاون للفريق .
كان العقبى قد طلب تعيين كلا من المعتصم سالم فى منصب المدرب العام ووائل خليفه فى منصب مدرب الحراس إلى جانب تولى عبد المولى مهنا منصب المشرف العام على الكرة عقب إلغاء منصب مدير الكرة.
فى السياق ذاته قام مسئولو الرجاء بتسجيل 27 لاعب هم القوام الاساسى للفريق وتم رفع محمود المغربى من القائمة عقب بيعه وأعلن فايز أبو صندوق عدم تسجيل جميع اللاعبين المعاريين وعودتهم لأنديتهم إلى جانب فتح باب الرحيل لأى لاعب بشرط تقديم عرض مناسب .
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة السبت تحسم الجهاز المعاون للعقبى فى الرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.