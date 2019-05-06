تشكيل مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الانجليزي مباراة غاية في الاهمية اليوم

يسعى نادى مانشستر سيتى، لاعتلاء قمة الدورى الإنجليزى، عندما يلتقى بنظيره ليستر سيتى فى تمام التاسعة من مساء غد، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الـ37 من قمة مسابقة «البريميرليج».

ويحلم أبناء بريندان رودجرز، المدير الفنى لفريق ليستر سيتى، لإيقاف قطار الانتصارات لمانشستر سيتى، وضياع حلمه من التتويج ببطولة الدورى الإنجليزى، خاصة بعد الفوز الصعب لليفربول على نيوكاسل أمس الأول بثلاثة أهداف لهدفين.

ويحتل مانشستر سيتى وصافة ترتيب الدورى برصيد 92 نقطة وفى حالة الفوز يعتلى قمة ترتيب الدورى بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما المركز التاسع برصيد 51 نقطة.

مان سيتي ضد ليستر سيتي .. التشكيل المتوقع للمباراة وذكر موقع “جول” العالمى عن التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتى وليستر سيتى اليوم، وينتظر أن يخوض الفريق السماوى مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: إيدرسون فى حراسة المرمى – أوليكساندر زينتشينكو – إيميرك لابورتى – فينسنت كومبانى – كايل ووكر – ديفيد سيلفا – إلكاى جوندوجان – برناردو سيلفا – ليروى سانى – سيرجيو أجويرو – رحيم ستيرلينج.

أما تشكيل ليستر سيتى المتوقع فيضم كلاً من: كاسبر شمايكل فى حراسة المرمى – بن تشيلويل – هارى ماجوير – جونى إيفانز – ريكاردو بيريرا – ويلفريد نديدى – جرمس ماديسون – حمزة تشودرى – يورى ثيليمانس – مارك ألبريتون – جيمى فاردى.

ويسعى مانشستر سيتى لحصد النقاط الثلاث واستعادة صدارة الدورى الانجليزى قبل مواجهة برايتون فى الجولة الأخيرة، بينما ينتظر ليفربول “هدية” من ليستر سيتى وذلك بنجاح “الثعالب” فى تحقيق الفوز أو الخروج من ملعب “الاتحاد” بنقطة التعادل، حتى يحافظ “الريدز” على الصدارة.

ويحتل مانشستر سيتى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 92 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام ليستر سيتى على ملعب “الاتحاد”، وبرايتون خارج ملعبه خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح “المتصدر” برصيد 94 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتى المركز التاسع برصيد 51 نقطة.