مشاهدة رابط مباراة الاهلي والسد القطري في دوري أبطال آسيا لكرة القدم على بي إن سبورت

مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري ، يلتقي فريقي الأهلي والسد القطري ضمن لقاء العودة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، يستضيف نادي السد القطري المتصدر للمجموعة الصعبة، نظيره الوصيف نادي الأهلي السعودي، في مواجهة تحسم الصدارة علي المجموعة القوية، والتي إقتربت من النهاية، وسيكون الفائز قد وضع قدم كبيرة في الدور المقبل، من البطولة، بينما سيكون الخاسر في مأزق حقيق خصوصا أن المنافسين قريبين للغاية منهم، والفارق ليس كبيراً.

تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي والسد القطري في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 ويعلق علي اللقاء رؤوف خليف..

ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري مباشر في لقاء اليوم الاثنين 6 / مايو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم أخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري مباشر

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