مشاهدة الجولة الخامسة من بطولة دوري ابطال اسيا مباراة الاهلي والسد القطري اليوم الإثنين

مشاهدة مباراة السد القطري والأهلي السعودي مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع، يستضيف مساء اليوم نادي السد القطري نظيره نادي الأهلي السعودي مساء يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2019، وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب استاد جاسم بن حمد مقابلة السد القطري ضد النادي الأهلي السعودي في الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا دور المجموعات وجدير أن مباراة الذهاب شهدت فوز النادي الأهلي السعودي بنتيجة هدفين دون رد وكانت المباراة مقامة على أرضية ملعب النادي الأهلي السعودي بث مباشر مباراة الاهلي والسد الاسطورة .

مشاهدة مباراة الاهلي والسد بث مباشر بتاريخ 06-05-2019 دوري أبطال آسيا

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والسد بث مباشر اونلاين، يدخل نادي السد القطري مباراة الأهلي السعودي ويريد أن يحقق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا، ويحتل نادي السد المركز الأول برصيد 7 نقاط ويأتي النادي الأهلي السعودي خلفه برصيد 6 نقاط ويأتي نادي باختاكور برصيد 5 نقاط ويأتي نادي برسبوليس برصيد 4 نقاط.

يلتقي الأهلي السعودي والسد القطري اليوم الاثنين في مباراة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويتواجه الفريقان في الجولة الخامسة بدور المجموعات على ملعب حمد بن.. بقطر.

Advertisements

ويعتلي السد قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقا على الأهلي الوصيف بفقطة، ونقطتين على بختاكور الأزبكي و3 نقاط على برسبوليس الإيراني.

موعد مباراة الأهلي والسد القطري اليوم

تبدأ مباراة الأهلي والسد القطري في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية والتاسعة إلا ربع بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والسد القطري اليوم

وتذاع المباراة عبر فضائيتي “بي إن سبورتس اتش دي 1″، والكأس اتش دي 3.

معلقي مباراة الأهلي والسد القطري اليوم

وتنقل المباراة بتعليق الثنائي رؤوف خليف، وخليل البلوشي.