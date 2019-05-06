مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي الدوري الإنجليزي الجولة قبل الأخيرة في الدوري الممتاز

يلتقي مانشستر سيتى نظيره ليستر سيتى فى التاسعة مساء اليوم على ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، وكشف موقع “جول” العالمى عن التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتى وليستر سيتى اليوم، وينتظر أن يخوض الفريق السماوى مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: إيدرسون فى حراسة المرمى – أوليكساندر زينتشينكو – إيميرك لابورتى – فينسنت كومبانى – كايل ووكر – ديفيد سيلفا – إلكاى جوندوجان – برناردو سيلفا – ليروى سانى – سيرجيو أجويرو – رحيم ستيرلينج.

أما تشكيل ليستر سيتى المتوقع فيضم كلاً من: كاسبر شمايكل فى حراسة المرمى – بن تشيلويل – هارى ماجوير – جونى إيفانز – ريكاردو بيريرا – ويلفريد نديدى – جرمس ماديسون – حمزة تشودرى – يورى ثيليمانس – مارك ألبريتون – جيمى فاردى.

ويبحث مانشستر سيتى عن حصد النقاط الثلاث واستعادة صدارة الدورى الانجليزى قبل مواجهة برايتون فى الجولة الأخيرة، بينما ينتظر ليفربول “هدية” من ليستر سيتى وذلك بنجاح “الثعالب” فى تحقيق الفوز أو الخروج من ملعب “الاتحاد” بنقطة التعادل، حتى يحافظ “الريدز” على الصدارة.

ويحتل مانشستر سيتى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 92 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام ليستر سيتى على ملعب “الاتحاد”، وبرايتون خارج ملعبه خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح “المتصدر” برصيد 94 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتى المركز التاسع برصيد 51 نقطة.