منافس الزمالك.. بركان يرصد 10 آلاف دولار لكل لاعب للتتويج بالكونفدرالية

كتب- محمد سيد

تواصل إدارة نادي نهضة بركان المغربي تحفيز اللاعبين بالمكافآت المالية للتتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تأهل الفريق لأول مرة في تاريخه لنهائي البطولة، حيث سيواجه الزمالك في النهائي.

ورصد مجلس الإدارة مبلغ 10 آلاف دولار لكل لاعب في حال الفوز باللقب الأفريقي الذي ينتظره النادي منذ سنوات.

وكان نهضة بركان قد تجاوز الصفاقسي التونسي في نصف النهائي بنتيجة 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وستقام مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بالمغرب يوم 19 مايو الجاري، على أن تُلعب مباراة العودة بمصر يوم 26 من الشهر نفسه.