جروس يتراجع عن الراحة السلبية للاعبي الزمالك استعدادا لوادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تراجع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، عن منح لاعبيه راحة سلبية، بعد وصول بعثة الفريق في السابعة صباح اليوم إلى القاهرة قادمة من تونس عقب التأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلي التونسي.

وحجز فريق الزمالك بطاقة العبور إلى نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية عقب تخطيه فريق النجم الساحلي بعدما فرض الأبيض نتيجة التعادل السلبي في لقاء إياب نصف النهائي.

مباراة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي حقق خلالها الزمالك فوزًا ثمينًا بهدف دون رد، ليستفيد الأبيض من نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

Advertisements

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك على الاكتفاء بإفطار اللاعبين مع أسرهم اليوم الإثنين مع إقامة تدريب اليوم في العاشرة مساءً.

وقرر جروس، أن يخوض اللاعبين تدريبا في العاشرة من مساء اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك في المشهد الختامي من البطولة الإفريقية فريق نهضة البركان المغربي والذي تأهل على حساب الصفاقسي التونسي بعد الفوز عليه بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.